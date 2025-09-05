كتب- صابر المحلاوي:

خرج البلوجر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، من محبسه عقب قضائه فترة عقوبة 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية البلوجر إنجي حمادة، والمتهم فيها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، فضلًا عن قضائه شهرين آخرين في قضية إذاعة أخبار كاذبة.

وعقب خروجه، ظهر "كروان مشاكل" في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على تطبيق "تيك توك"، وجه خلاله استغاثة إلى الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية صدور حكم جديد ضدَّه لصالحها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

وخاطب البلوجر الإعلامية ريهام سعيد قائلًا: "أبوس إيدك يا أستاذة ريهام سامحيني"، مؤكدًا أنه يطلب منها الصفح بعد صدور الحكم الأخير.