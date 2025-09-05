كتب- أحمد عادل:

أسدلت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع مواد مخدرة، الستار عن أقوال المنتجة في ضبط مقطع فيديو تعذيب وهتك عرض شخص في غرفة نومها.

وجاء في التحقيقات، أنه تبين بعد فحص هاتف المنتجة "سارة خليفة" وجود مقطع فيديو أظهر تعذيب شخص داخل غرفة نوم وتصويره عاريًا وإصابته بجروح متفرقة بالجسد.

وقالت "سارة خليفة" إن مقطع الفيديو تم تصويره داخل منزلها وداخل غرفة النوم الخاصة بها، مؤكدة أن الصوت الأنثوي الظاهر في أحد المقاطع يعود لها.

وأوضحت أن الشخص الظاهر في الفيديو يدعى "م. ش"، وكان يعمل سائقًا لديها قبل أن يترك العمل وينتقل إلى العمل مع شخص آخر، ونشبت بينهم خلافات مالية.

وأشارت المتهمة إلى أن السائق استغل حيازته لمفتاح شقتها ودخل متسللًا إلى المنزل، وبعد أن ضبطته وأخبرته بنيتها الاتصال بالشرطة، توسّل إليها لعدم الإبلاغ.

وتابعت أن الأحداث تطورت ووصل أشخاص آخرون إلى منزلها تابعون للشخص الذي يعمل معه، ونشب شجار بينهم وبين السائق، وقامت هي بتصوير المقطع المضبوط.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى".