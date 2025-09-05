إعلان

تفاصيل "خناقة بالحجارة" بين سايس ومالك محل و3 أجانب بالإسكندرية

09:09 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

قسم شرطة ثان المنتزه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول: سايس (مصاب باشتباه نزيف بالمخ) ومالك محل (مصاب بكدمة بالوجه)، وطرف ثان: 3 عاطلين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، أُصيب اثنان منهم بجروح في الرأس.

وتبين أن الواقعة بدأت إثر معاتبة الطرف الأول للطرف الثاني بسبب اللعب أمام محل عملهما، ما أدى إلى تبادل التعدي بالضرب والرشق بالحجارة، محدثين الإصابات الواردة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (عصا خشبية – سلاح أبيض) المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة شرطة المنتزه أمن الاسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025