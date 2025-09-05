تفاصيل "خناقة بالحجارة" بين سايس ومالك محل و3 أجانب بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول: سايس (مصاب باشتباه نزيف بالمخ) ومالك محل (مصاب بكدمة بالوجه)، وطرف ثان: 3 عاطلين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، أُصيب اثنان منهم بجروح في الرأس.

وتبين أن الواقعة بدأت إثر معاتبة الطرف الأول للطرف الثاني بسبب اللعب أمام محل عملهما، ما أدى إلى تبادل التعدي بالضرب والرشق بالحجارة، محدثين الإصابات الواردة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (عصا خشبية – سلاح أبيض) المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.