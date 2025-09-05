الأمن الاقتصادي يضبط 5 آلاف قضية متنوعة في يوم واحد

كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة أشكال الجريمة، حيث نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة في تحقيق نتائج بارزة.

تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1222 قضية متنوعة، فيما أسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 3518 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وضبطت مباحث الضرائب والرسوم 490 قضية شملت مخالفات في مجالات الضرائب العامة والجمارك وتحري مدينين لصالح مصلحة الضرائب.

كما نجحت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 239 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدة قرارات إدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكبرة بجميع المحافظات لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.