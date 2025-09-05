إعلان

كلمة السر فيديو مخدرات صادم.. ابن وأب يعترفان بسرقة محل هواتف في الجيزة

01:55 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

المتهمان

كتب - محمد شعبان:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتعاطى المواد المخدرة بالجيزة.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن هوية الشخص الظاهر بالمقطع، وهو عاطل معروف بسجله الجنائي ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتبين حيازته لكمية من مخدر الحشيش بغرض التعاطي.

وبمواجهته، أقر بأن المقطع تم تصويره منذ عامين بواسطة ابنته، وأن مالك محل هواتف محمولة حصل على الفيديو من هاتفه أثناء إصلاحه، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

كما أكد ناشر المقطع أنه نشر الفيديو على صفحته بغرض الانتقام من الأب وابنه بعد قيام الأخير بسرقة محتويات المحل بمساعدة والده؛ نتيجة طرده من العمل لتعاطيه المخدرات.

وعلى الفور، تم ضبط الابن العامل بالمحل، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة السرقة بسبب خلافات مالية.

سرقة مخدرات تعاطي فيديو الجيزة منشأة القناطر انتقام
