ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و100 سائق متعاطٍ للمخدرات في يوم

كتب -علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور بالجمهورية، حيث نجحت خلال 24 ساعة في ضبط 109199 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 1924 سائقًا، وتبين تعاطي 99 منهم مواد مخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث جرى ضبط 884 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 118 سائقًا تبين إيجابية 7 منهم لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين المرورية.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات.