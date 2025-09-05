ثوانٍ قلبت المشهد.. مصرع سيدة وإصابة 10 في حادث تصادم بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

لحظات عادية على طريق منشأة القناطر تحولت إلى كارثة مأساوية،

أثناء سير سيارة ملاكي يقودها موظف، اختلت عجلة القيادة بين يديه، لتندفع السيارة في اتجاه آخر، وتصطدم بقوة بسيارة ملاكي ثانية.

الاصطدام العنيف أسفر عن مصرع ربة منزل في الحال، بينما أُصيب 10 أشخاص آخرون بجروح متفرقة، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.