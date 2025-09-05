إعلان

جزار يعتدي على مسن بسلاح أبيض بسبب خلافات جيرة بالقاهرة

10:53 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

المتهم

كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بالصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء أحد الأشخاص على رجل مسن باستخدام سلاح أبيض وإصابته بالقاهرة.

وتبين بالفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية حول الواقعة، فيما تمكنت التحريات من تحديد هوية المتهم وضبطه، وهو جزار له معلومات جنائية، يقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم.

وأقر المتهم خلال مواجهته بارتكاب الجريمة على النحو الوارد في المنشور، مشيرًا إلى أن خلافات الجيرة كانت وراء الاعتداء.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

