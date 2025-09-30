خناقة أولياء أمور تنتهي بمصابين أمام مدرسة بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة مشهدًا صاخبًا أمام إحدى المدارس، بعدما تحولت مشادة بين طلاب إلى مشاجرة بين الأمهات وأبنائهن، انتهت بإصابات وبلاغ رسمي.

مع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيدة تشكو من تعرضها للاعتداء أمام مدرسة، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا عاجلًا لكشف الملابسات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 من الشهر الجاري، تقدمت بائعة متجولة – مصابة بجرح قطعي بالوجه – ببلاغ لقسم شرطة دار السلام، اتهمت فيه ربة منزل ونجليها بالاعتداء عليها.

الخلاف بدأ بمشادة كلامية بين طالبين – أبناء الطرفين – داخل المدرسة، ليتطور الأمر سريعًا إلى مشاجرة أمام البوابة، أسفرت عن إصابة البائعة ونجلة ربة المنزل بجروح وسحجات متفرقة.

الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.