ضبط شبكة تستغل تطبيقات الهواتف في الدعارة بالإسكندرية

في ضربة جديدة لجرائم الآداب العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف شبكة تدير نشاطًا غير مشروع عبر أحد التطبيقات الهاتفية، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور، مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت استخدام شخص و3 سيدات - اثنتان منهن لهن معلومات جنائية - تطبيق هاتفي للإعلان عن تقديم خدمات منافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة دون تمييز، مقابل المال.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى تقنين الإجراءات القانونية، حيث داهمت مأمورية أمنية نطاق محافظة الإسكندرية، وألقت القبض على المتهمين الأربعة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا صراحةً بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين استخدام التطبيق كوسيلة للترويج لأنفسهم واستدراج الزبائن، في محاولة للإفلات من الرقابة الأمنية.