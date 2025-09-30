كتب -أحمد عادل:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، أحكامًا مشددة بحق 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الزراعة الجديدة"، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، وتلقي رشاوى، والتربح غير المشروع من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "أنور م." مدير إدارة الأملاك، و"سعيد ع." مهندس، بالسجن المشدد 10 سنوات مع مصادرة الأموال المضبوطة، كما عاقبت "داوود س." مدير الشؤون المالية والإدارية بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما طالت باقي المتهمين أحكام بالسجن المشدد 10 سنوات.

وبحسب منطوق الحكم، تجاوزت قيمة الغرامات والمبالغ المستردة في القضية 300 مليون جنيه، وهي تمثل حصيلة ما جرى الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به بصورة غير قانونية من أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، والتي جرى تغيير نشاطها إلى استثماري بالمخالفة للقانون.

وتعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 2004 حتى 2008، حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين استغلوا وظائفهم وسهلوا تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة بمساحات بلغت 285 فدانًا بطريق القطامية – العين السخنة ومصر – الإسماعيلية الصحراوي، مقابل رشاوى مالية وعينية بملايين الجنيهات.