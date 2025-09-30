كتب – علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي المتمثل في القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء مواقع إلكترونية لبث محتوى مقرصن مملوك لعدد من شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي، بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عن طريق تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إضفاء صفة مشروعة على أموالهم.

وتم تقدير القيمة المالية للممتلكات المتحصلة من نشاطهما بنحو 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.