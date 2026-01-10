إعلان

سقوط 25 شركة سياحة غير مرخصة للنصب باسم الحج والعمرة

كتب : علاء عمران

12:03 م 10/01/2026

العمرة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المرتبطة بالأمن السياحي، من خلال تشديد الرقابة على الكيانات التي تمارس نشاط السياحة دون ترخيص، في إطار مواجهة محاولات النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية المختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 25 شركة سياحة غير مرخصة، كائنة بنطاق عدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، عبر الادعاء بتنظيم برامج سياحية ودينية، وإيهام الضحايا بكونها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة، مع الترويج لأنشطتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك الكيانات، وأسفرت الحملات عن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر استلام نقدية، وتأشيرات رحلات دينية، فضلًا عن عدد من أوراق الدعاية والإعلانات المستخدمة في الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وزارة الداخلية شرطة السياحة والآثار شركات الحج والعمرة

