ضبط 7 أطنان دقيق مدعم و15 مليون جنيه في قضايا عملة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة الجرائم التموينية والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث جرى ضبط نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تم تجميعها بالمخالفة للقانون، في محاولات للتلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.