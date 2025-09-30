الحكم في دعوى تعويض بمليون جنيه ضد فنان شهير اليوم لتحطيمه سيارة مواطن

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة التعويضات بالقاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء حكمها في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

وكشف المحامي رمضان أبو هندية، المتخصص في النقض والإدارية العليا، أن القضية تعود تفاصيلها إلى اتهام الفنان سابقًا بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

وأوضح المحامي أن موكله يطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.