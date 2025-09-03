قرار جديد من "المعارضات" بشأن المتهم بقتل ترزي بسبب 50 جنيها

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، متهم بقتل ترزي بمنطقة الوراق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل. وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يُدعى "محمود" 23 سنة، مالك محل ثلاجات، والمجني عليه "محمد" 25 سنة، ترزي وله معلومات جنائية.

وكشفت التحريات أن خلافًا ماليًا كان وراء الجريمة، حيث سبق أن أقرض المتهم المجني عليه مبلغ 50 جنيها، لكنه ماطل في سداده، ما تسبب في مشادة بينهما انتهت بقيام المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض أرداه قتيلا.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة قائلًا: "كنت مسلف محمد 50 جنيها، ووعد يسددهم لكنه فضل يماطل.. مكنتش أقصد أقتله بس كنت بدافع عن نفسي."

النيابة العامة كانت قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لبيان ملابساته، وعرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعي وصرحت بدفنه عقب توقيع الصفة التشريحية.