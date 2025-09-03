"طلقة خرطوش في البطن".. تجديد حبس سمكري متهم بقتل شاب بأوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس سمكري 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بقتل عاطل بطلق ناري من بندقية خرطوش، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف مالي بقيمة 600 جنيه بدائرة مركز شرطة أوسيم.

كانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، إضافة إلى انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان أسباب الوفاة.

وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه، بعدما طالبه الأخير برد مبلغ 600 جنيه سبق أن اقترضه منه، ومع تصاعد المشادة الكلامية، أخرج المتهم بندقية خرطوش كانت بحوزته، وأطلق عيارًا ناريًا أصاب المجني عليه في البطن فأرداه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وفي النهاية قرر قاضي المعارضات بتجديد حبسه.