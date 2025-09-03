إعلان

الداخلية تضبط محتال أجنبي أوهم راغبي السفر بتأشيرات وإقامات مزيفة

05:44 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على تأشيرات دخول وإقامات للبلاد، مدعيًا قدرته على تسهيل حصولهم عليها مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من الفحص والتحريات تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

