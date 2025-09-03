إعلان

ضبط سائق استغل سيارة سرفيس مخالفة في تحميل الركاب بالشرقية

05:38 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

قبض -ارشيفية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "سرفيس" تحمل لوحات سيارة ملاكي بتحميل ركاب بالأجرة في نطاق محافظة الشرقية.

وتبين من الفحص تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص"، وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أول الزقازيق، لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واستخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

