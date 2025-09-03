الداخلية تضبط بلوجر شهيرة غسلت 5 ملايين في شقق وسيارات بالجيزة



كتب - علاء عمران:

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى شهيرة بالجيزة.

تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام صانعة محتوى مقيمة بمحافظة الجيزة، بغسل 5 مليون جنيه، أموال متحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

أفادت تحريات الأجهزة الأمنية، أن البلوجر حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية شراء السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.