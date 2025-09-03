"رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط ميكانيكي سرق دراجة نارية بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ميكانيكى "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.