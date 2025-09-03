إعلان

اتخاذ الإجراءات بشأن 7 عناصر حاولوا غسل أموال 100 مليون من تجارة المخدرات

02:23 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

غسل اموال

كتب- علاء عمران:

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ومحاولة المتهمين إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات، وقد قدرت أعمال الغسل بـ "100 مليون جنيه تقريباً".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل أموال تجارة المخدرات مكافحة المخدرات
