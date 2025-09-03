كتب- علاء عمران:

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ومحاولة المتهمين إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات، وقد قدرت أعمال الغسل بـ "100 مليون جنيه تقريباً".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.