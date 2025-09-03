ضبط شابين اصطدما بسيدة وطفلتها أثناء الاستعراض بدراجة نارية ببني سويف

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، ظهر خلاله سائق دراجة نارية وبرفقته آخر يؤديان حركات استعراضية انتهت باصطدامهما بسيدة ورضيعتها في محافظة بني سويف.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بني سويف من ربة منزل، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، أفادت بتضررها من شخصين يستقلان دراجة نارية، حيث قاما بأداء حركات استعراضية واصطدما بها ونجلتها البالغة من العمر 9 أشهر أثناء سيرها، ما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومستقلها، وهما مقيمان بدائرة المركز، وتم ضبطهما. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.