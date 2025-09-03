إعلان

ضبط شابين اصطدما بسيدة وطفلتها أثناء الاستعراض بدراجة نارية ببني سويف

01:39 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، ظهر خلاله سائق دراجة نارية وبرفقته آخر يؤديان حركات استعراضية انتهت باصطدامهما بسيدة ورضيعتها في محافظة بني سويف.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بني سويف من ربة منزل، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، أفادت بتضررها من شخصين يستقلان دراجة نارية، حيث قاما بأداء حركات استعراضية واصطدما بها ونجلتها البالغة من العمر 9 أشهر أثناء سيرها، ما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومستقلها، وهما مقيمان بدائرة المركز، وتم ضبطهما. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شابين الاستعراض بدراجة نارية بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة