جثتان و3 مصابين في تصادم سيارتين بمحور جمال عبد الناصر
كتب : محمد شعبان
حادث تصادم سيارتين
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون في تصادم سيارتين أعلى محور جمال عبد الناصر مساء الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالتجمع الخامس.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين ملاكى نهاية محور جمال عبد الناصر أمام القطامية هايتس اتجاه الطريق الدائري مما أسفر عن حالتي وفاة 3 مصابين.
المصابون نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج وحالتا الوفاة تم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.