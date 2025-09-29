التفاصيل الكاملة لفيديو ضرب طلاب مدرسة في الجيزة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشره اعتداء بعض الأشخاص على طلاب إحدى المدارس وهددوهم في الجيزة لكن التحريات قلبت القصة رأسًا على عقب.

بالفحص، تبين عدم وجود أي بلاغات بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين اللذين ظهرا بالفيديو، وتبين أنهما طالبان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهتهما، أقرا بأن ما حدث كان يوم 24 سبتمبر الجاري، أثناء اصطحابهما شقيقتيهما للمدرسة، حيث وقعت مشادة كلامية مع سيدة اعتقدت أنهما يضايقان الطالبات وتطورت المشادة إلى مشاجرة، دفعا خلالها السيدة، لكن سرعان ما تم التصالح.

وبسؤال المجني عليها، أيدت ما ورد بأقوالهما، وأكدت عدم تحريرها أي محضر بالواقعة.