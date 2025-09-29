بعد 4 وقائع.. ضبط المتهمين بسرقة بطاريات برج اتصالات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات سرقة عدد من البطاريات الخاصة بأحد أبراج الاتصالات بالقاهرة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وعامل بالشركة، تم ضبطهما.

تبلغ لمديرية أمن القاهرة من (الممثل القانوني لإحدى شركات الاتصالات) باكتشاف الشركة محل عمله سرقة عدد من البطاريات الخاصة بأحد أبراج الاتصالات التابعة لها.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل، عامل سابق بذات الشركة- مقيمان بالقاهرة)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة البطاريات الخاصة بأحد أبراج شركة الاتصالات المشار إليها، بأسلوب "الفك" نظراً لسابقة عمل أحدهما بالشركة، وأضافا بارتكابهما عدد 4 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، وبيعها لعميلهما سيئ النية (تم ضبطه- مقيم بمحافظة الدقهلية) كما تم ضبط كافة البطاريات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.