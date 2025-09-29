سرقة داخل مسجد.. الشرطة تكشف لغز واقعة صادمة بالإسماعيلية

في مشهد هز مشاعر الأهالي بالإسماعيلية، انتشرت على مواقع التواصل منشورات تكشف جريمة غريبة داخل أحد المساجد.

القصة بدأت عندما فوجئ عامل المسجد باختفاء بعض المحتويات، ليتبين أن يد مجهولة تجرأت واقتحمت بيت الله وسرقت ما بداخله.

ومع تحرك سريع من أجهزة الأمن، تم تتبع خيوط الواقعة حتى تم تحديد الجاني.. ليتضح أنه عاطل يقيم بدائرة مركز أبو صوير.

التحقيقات واجهته بالأدلة، فما كان منه إلا أن اعترف بجريمته، وأرشد عن كافة المسروقات التي تم ضبطها وإعادتها.

لتسدل الشرطة الستار على جريمة أثارت غضب الأهالي، مؤكدين أن يد العدالة لن تتهاون مع من يمد يده على حرمة بيوت الله.