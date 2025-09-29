حبس شاب ارتدى ملابس نسائية لممارسة الفجور بنادي صحي بالمهندسين

عاقبت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، المتهم بانتحال صفة أنثى والعمل داخل نادي للمساج بالعجوزة، بالحبس سنة وكفالة 3 آلاف جنيه، بتهمة الفسق والفجور، بعد أن تم ضبطه داخل نادي صحي في العجوزة بصحبة آخرين.

وكشفت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفاصيل ضبط شاب انتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي غير مرخص بمنطقة العجوزة، كان يُدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه وُلد بعلامات ذكورة وأنوثة معًا، ولم يختر حالته بنفسه، وخضع لفحوصات طبية في مستشفيي قصر العيني والعباسية تمهيدًا لعملية جراحية للتحول إلى أنثى، وكان يعمل في صالونات التجميل وتنظيف البشرة الخاصة بالسيدات.

وكشفت التحريات أن المتهم توجه لشارع شهاب بالمهندسين للبحث عن فرصة عمل بسبب سوء ظروفه المادية، وقال إنه علم بوجود مركز صحي يقدم خدمات تنظيف البشرة للسيدات، فتوجه إليه دون علم بطبيعته، وزعم أنه لم يحصل على وظيفة بالمكان.

