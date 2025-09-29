إعلان

الشرطة في خدمة الإنسان.. حملة تبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر

كتب- علاء عمران:

02:27 م 29/09/2025

حملة تبرع بالدم

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية، وحرصها على دعم المبادرات الخيرية التي تُسهم في تعزيز روح التضامن والتكافل.


وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، في لفتة إنسانية تؤكد حرصهم على المساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.


وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن هذه المبادرات تُجسد البعد الإنساني في رسالة الأمن وتدعم قيم التعاون والعطاء داخل المجتمع.
