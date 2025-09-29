الشرطة في خدمة الإنسان.. حملة تبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر



نظمت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية، وحرصها على دعم المبادرات الخيرية التي تُسهم في تعزيز روح التضامن والتكافل.



وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، في لفتة إنسانية تؤكد حرصهم على المساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.



وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن هذه المبادرات تُجسد البعد الإنساني في رسالة الأمن وتدعم قيم التعاون والعطاء داخل المجتمع.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية