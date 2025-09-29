كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة من نوع "الآيس" بمدينة الشروق، بالسجن 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، الرؤساء بالمحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد. م" و"نبيل. أ" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة وإحراز كمية من جوهر "الآيس" المخدر بقصد الاتجار، في نطاق دائرة قسم الشروق.

وكشفت التحقيقات أن مأمور الضبط القضائي انتقل لضبط المتهمين بعد صدور إذن النيابة العامة، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 97 كيسًا بلاستيكيًا تحتوي على مادة كريستالية بيضاء ثبت أنها من جوهر الميثامفيتامين المخدر "الآيس"، فضلًا عن مبالغ مالية وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

