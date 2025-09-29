لقي شخص أجنبي مصرعه، وأُصيب 8 آخرون بينهم 4 أجانب، في حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق السياحي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق السياحي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين 3 سيارات، أسفر عن مصرع شخص أجنبي، وإصابة 8 آخرين، بينهم 4 أجانب.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما تم رفع حطام الحادث بالكامل وإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.