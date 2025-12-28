مشهد صادم في الشارع.. ضبط مسجل خطر قام بأفعال خادشة للآداب بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بأفعال خادشة للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المتهم (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

