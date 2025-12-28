إعلان

تفاصيل سقوط 6 متهمين بالبحث عن إرث الفراعنة في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

02:44 م 28/12/2025

التنقيب عن الآثار - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بحبس 6 أشخاص تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وعرضت المضبوطات التي تم ضبطها معهم على الجهات المختصة للتحقيق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت قوات مباحث الجيزة قد تلقت إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بالقبض على المتهمين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب في شقة أرضية بإحدى العقارات بدائرة القسم، حيث تم العثور على حفرة كبيرة وأدوات حفر، بالإضافة إلى 4 أحجار يشتبه في أثريتها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، والمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير، معاون أول القسم، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين والتحفظ على العقار والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا


"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنقيب عن الآثار الأجهزة الأمنية النيابة العامة الفراعنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة