تفاصيل سقوط 6 متهمين بالبحث عن إرث الفراعنة في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بحبس 6 أشخاص تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وعرضت المضبوطات التي تم ضبطها معهم على الجهات المختصة للتحقيق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت قوات مباحث الجيزة قد تلقت إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بالقبض على المتهمين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب في شقة أرضية بإحدى العقارات بدائرة القسم، حيث تم العثور على حفرة كبيرة وأدوات حفر، بالإضافة إلى 4 أحجار يشتبه في أثريتها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، والمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير، معاون أول القسم، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين والتحفظ على العقار والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

