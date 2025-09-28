كتب - رمضان يونس:

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بحضور نواب وقضاة المحكمة، لإقرار توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2025-2026.

وافتتحت الجمعية بتلاوة القرآن، وفي كلمته أمام الجمعية، أعرب المستشار فواز إبراهيم عن تقديره العميق للدعم الذي توليه القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة العدالة، مثمنًا التوجيهات الرئاسية بشأن تطوير البنية التحتية للمحاكم وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وخدمة المواطنين.

ووجّه "فواز" الشكر إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، على دعمهم المستمر لمحكمة استئناف القاهرة، وسعيهم الدائم نحو تطوير العمل القضائي وتنظيم شؤونه بما يكفل ترسيخ العدالة وصون الحقوق.

وهنأ "فواز" القضاة ببداية العام القضائي الجديد، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد القضاء في الأول من أكتوبر، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية. كما رحّب بالقضاة الجدد المنضمين حديثًا إلى المحكمة، متمنيًا لهم مسيرة مهنية موفقة، معربًا في الوقت ذاته عن امتنانه وتقديره للقضاة الذين اكتمل عطاؤهم، داعيًا بالرحمة لمن رحلوا، وبالشفاء العاجل لمن ألمّ بهم المرض.

وأكد رئيس المحكمة أن الجمعية العمومية تنعقد هذا العام لتحقيق رغبات القضاة، وتنظيم العمل القضائي على نحو يحقق العدالة الناجزة، مشددًا على أن "إقامة العدل" هي رسالة عظيمة تتطلب التكاتف والعمل الدؤوب، وأن القضاة في مصر لا يخشون في الحق لومة لائم.

وأشار إلى أن مشروع توزيع العمل جاء بناءً على مراعاة مبادئ المساواة وتوزيع الجهد بشكل عادل بين الدوائر، كما تم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لانتداب عدد من القضاة من محاكم الاستئناف الأخرى لسد العجز هذا العام.

وأكد أن المشروع المبدئي لتوزيع العمل، المنشور على قناة المحكمة عبر تطبيق "تليجرام"، لن يكون نهائيًا إلا بعد فحص الملاحظات والطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة، وكذلك الانتهاء من حركات الانتدابات المتبادلة مع وزارة العدل والمحاكم الأخرى، بما يضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق مع رغبات القضاة وظروف العمل.

وفي إطار تحسين بيئة العمل، أوضح المستشار فواز أنه تم العمل على رفع كفاءة قاعات الجلسات وتطويرها وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يتناسب مع قدسية الرسالة القضائية ويضمن راحة القضاة.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى قضاة المكتب الفني وموظفي المحكمة على جهودهم المبذولة في خدمة العدالة، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في الأداء بنفس التفاني والإخلاص، كما دعا الله أن يوفق القضاة في أداء رسالتهم، وأن يكون العام القضائي الجديد عامًا مثمرًا في خدمة الوطن وتحقيق العدالة.

