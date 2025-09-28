كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة أشكال الجريمة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 304 قضايا مخدرات بحوزة 353 متهمًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى ضبط 98 قطعة سلاح ناري، و265 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 61.529 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيلين عصابيين، و22 هاربًا، و17 من القائمين بأعمال البلطجة، إلى جانب ضبط 25.527 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتحقيق السيطرة الأمنية وبسط الأمن والاستقرار في الشارع المصري.