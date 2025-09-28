إعلان

حملات أمنية مكثفة.. تنفيذ 61 ألف حكم وضبط 304 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

03:58 م 28/09/2025

حملة أمنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 304 قضايا مخدرات بحوزة 353 متهمًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى ضبط 98 قطعة سلاح ناري، و265 قطعة سلاح أبيض.
كما تم تنفيذ 61.529 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيلين عصابيين، و22 هاربًا، و17 من القائمين بأعمال البلطجة، إلى جانب ضبط 25.527 مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتحقيق السيطرة الأمنية وبسط الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة