فيديو صادم| سائق يتحرش بسيدة ويحاول دهسها في الجيزة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

01:23 م 28/09/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيدة تتهم قائد سيارة بالتحرش بها، وحال اعتراضها على تصرفه، قام بالتعدي عليها بالسب ومحاولة الاصطدام بها بسيارته.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر من سيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، تفيد بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها، والتعدي عليها لفظيًا، ومحاولة الاصطدام بها أثناء سيرها بدائرة القسم.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة (سارية التراخيص)، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الجيزة التحرش شرطة أول أكتوبر مواقع التواصل الاجتماعي
