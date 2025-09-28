كتب – أحمد أبو النجا:

انطلقت اليوم فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السادس للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي 2025، الذي يُعقد برعاية معالي وزير العدل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال، في إطار اهتمام وزارة العدل بتنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات الأطباء الشرعيين،

وشهدت الفاعليات تنظيم ورشة عمل متخصصة حول تقنيات التشريح الكامل للجسم وتشريح الأعضاء وإجراءات الفحص الجنائي الشرعي، استهدفت تدريب المشاركين على تطبيقات الصفة التشريحية والتعامل مع الحالات ذات الطابع الجنائي والمرَضي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما عُقدت ورشة عمل تطبيقية حول حالات الوفاة القلبية المفاجئة، ركزت على تدريب الأطباء الشرعيين على تشريح القلب بدقة عالية وتحليل النتائج لتحديد أسباب الوفاة، مع الربط بين النتائج التشريحية والفحص المجهري والتاريخ الطبي والظروف المحيطة بالوفاة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار خطة مصلحة الطب الشرعي للارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للأطباء الشرعيين، وتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية والجنائية.

جدير بالذكر أنه يجري حاليًا إنشاء مجمع طبي عالمي ومشرحة مركزية على أحدث المواصفات العالمية، على مساحة 10 أفدنة بمدينة بدر، ليكون مجمعًا متكاملًا للطب الشرعي يستعين بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في مجال الطب الجنائي.