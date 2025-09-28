حيثيات إعدام متهم بقتل خفير رميًا بالرصاص في الجيزة

كتب – أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر غيابيًا بإعدام المتهم "م. س" شنقًا، بعد إدانته بقتل المجني عليه "م. س" – خفير – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المستخلصة من التحقيقات والتقارير الفنية، حيث ثبت أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا "مسدس فردي الإطلاق"، وما إن ظفر به داخل غرفة الحراسة بموقع عمله في منطقة جبلية حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية استقرت في مواضع قاتلة من جسده.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن الجثمان به عدة مداخل لطلقات نارية تسببت في تهتك بالرئة اليمنى والكبد والكلية اليمنى، ما أدى إلى وفاة المجني عليه في الحال نتيجة نزيف داخلي حاد. كما أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن إطلاق مقذوفات نارية قاتلة.

وأضافت الحيثيات أن تقرير المعامل الكيماوية كشف العثور بجوار الجثة على "كنشة" زجاجية محكمة الغلق بشريط لاصق، تبين من فحصها أنها تحتوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش ومشتقات أخرى مدرجة بجداول المواد المخدرة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يُستجوب في تحقيقات النيابة العامة لهروبه، كما تغيب عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ولم يقدم أي دفاع أو دفع قانوني، وهو ما جعل الأدلة القولية والفنية متساندة وكافية لإدانته.

وانتهت المحكمة إلى يقينها بثبوت التهم المسندة إلى المتهم ثبوتًا يقينيًا لا يداخله شك، فقضت بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا غيابيًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.