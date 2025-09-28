كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تضرر أحد المواطنين من قيام شقيقتين بترويج المواد المخدرة بمحافظة كفر الشيخ.

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتمكنت من تحديد وضبط المتهمتين، وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو، وبمواجهتهما اعترفتا بالاتجار في المواد المخدرة.

وفي ذات السياق، استهدفت الأجهزة الأمنية المنطقة محل الشكوى بحملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 133 متهمًا بحوزتهم أكثر من 28 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، و100 قرص مخدر، و7 فرد خرطوش، وطبنجة، و30 سلاحًا أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

