حملات موسعة تضبط تجار العملة خارج السوق المصرفي بـ4 ملايين جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها النوعية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية بلغت قرابة 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تتلاعب بأسعار العملات وتخفيها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة خارج نطاق السوق المصرفي.

