حادث مروري في الصف.. موتوسيكل يفقد توازنه ويصيب شخصين

كتب : مصراوي

10:38 ص 28/09/2025

حادث دراجة نارية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
أُصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق في الصف، صباح اليوم الأحد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في الصف، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وبالفحص تبيَّن أنه أثناء سير دراجة نارية (موتوسيكل)، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحرافه وانقلاب الدراجة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين.
جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

