"إحنا بتوع الغاز".. ضبط شقيقين بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

كتب : مصراوي

08:46 م 27/09/2025

ضبط شقيقين بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شقيقين مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، أحدهما له معلومات جنائية، بعد ثبوت تورطهما في الاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات شركة الغاز.

وتبين من التحريات أن المتهمين أنشأوا وأداروا موقعًا إلكترونيًا وهميًا منسوبًا لشركة الغاز "إحنا بتوع الغاز"، واستولوا من خلاله على مبالغ مالية من ضحاياهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني و5 هواتف محمولة، وفحصها فنيًا كشف احتوائها على أدلة تثبت نشاطهما الإجرامي، واعترف المتهمان بالنصب والاحتيال كما هو موضح بالتحريات.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

