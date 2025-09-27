إعلان

للشهود.. تأجيل محاكمة 27 متهمًا في قضية "خلية أكتوبر" لـ10 نوفمبر

كتب : صابر المحلاوي

06:32 م 27/09/2025

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 27 متهمًا في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الهيكلية"، لجلسة 10 نوفمبر للشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تولَّيا، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 27 يونيو 2021، قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجّه للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرين تهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

كذلك وُجهت للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع عشر والحادي والعشرين تهمة حيازة أسلحة نارية.

