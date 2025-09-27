فيديو مثير | 4 شباب يعاكسون الفتيات بالمنتزة.. تدخل عاجل من الداخلية



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام بعض الأشخاص بمضايقة الفتيات بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسمَي شرطة "أول المنتزة" و"ثان المنتزة".

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



