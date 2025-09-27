

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 753 رخصة لمركبات مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.



يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق انتهت يوم 30 مارس، وتم تفعيل لوائح المرور على المخالفين.



وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة. كما يمكن لمالكي المركبات سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.



وتستمر وحدات المرور في تقديم الخدمة حتى الساعة الخامسة مساءً، لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني.

