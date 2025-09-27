

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، يعمل موظفًا بإحدى شركات الصناعات الهندسية، بعد ثبوت تورطه في ممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على منحهم امتيازات خاصة من الشركة التي يعمل بها، تفوق الممنوحة لباقي الموزعين، بزعم تحقيق أرباح إضافية على خلاف الحقيقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين من فحصه الفني احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته لهذا النشاط الإجرامي. وبمواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت بالتحريات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله في إطار جهود الدولة لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تهدد ثقة المواطنين وتستغل طموحاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

