مصرع عنصر إجرامي وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 136 مليون جنيه بأسيوط

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة أخطر صور الجريمة المنظمة.



وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام مجموعات إجرامية بعدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ حملة أمنية بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في أسيوط أثناء تبادل إطلاق النار مع القوات، وهو محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح.



كما تم ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة، وأكثر من 353 ألف قرص مخدر، و110 قطع سلاح ناري، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 136 مليون جنيه.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين.



اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟