ضبط نادٍ صحي بالدقي لممارسة أعمال منافية للآداب

استهدفت قوة من مباحث الآداب نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي.

التحريات توصلت إلى سيدة تديره بدون ترخيص، وتستغله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهمة، وبصحبتها سيدتان أحدهما معلومات جنائية، وشخصين يحملان جنسية إحدى الدول.

وتم مواجهتهم بالواقعة، حيث اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.