الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والجرائم الاقتصادية بكافة صورها، وأسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن نتائج مهمة.

- شرطة النقل والمواصلات ضبط 1512 قضية متنوعة داخل محطات ومترو الأنفاق والقطارات.

- شرطة الكهرباء: ضبط 3889 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

- مباحث الضرائب والجمارك: ضبط 472 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك والتحريات المالية.

- شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: ضبط 81 قضية مخالفة تشمل مبانٍ ومحلات بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إدارية.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات المكبرة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي.