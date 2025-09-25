إعلان

خلاف على أولوية المرور.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "النقل الجماعي"

كتب : رمضان يونس

08:48 م 25/09/2025

فيديو الصادم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "نقل جماعي"، صدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على السائق تبين أنه من محافظة القليوبية، وتبين أن السيارة "سارية التراخيص"، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه والشاكى لخلاف على أولوية المرور دون حدوث تلفيات بالسيارتين.

تحفظت القوات على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو النقل الجماعي الداخلية الأمن فيديو تصادم مروع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا