خلاف على أولوية المرور.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "النقل الجماعي"

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "نقل جماعي"، صدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على السائق تبين أنه من محافظة القليوبية، وتبين أن السيارة "سارية التراخيص"، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه والشاكى لخلاف على أولوية المرور دون حدوث تلفيات بالسيارتين.

تحفظت القوات على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.